〈台北都會〉北市觀傳、文化兩副局長互調 基層同仁不捨

2019-04-23

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府將文化局副局長李麗珠、觀傳局副局長陳譽馨不同專業的文官職位互調，多位議員質詢痛批台北市長柯文哲踐踏專業，仍無法阻止該人事派令；人事令昨天生效，兩位副局長至局處報到，基層同仁對兩位副局長被調離相當不捨，到副局長室送行，甚至有不少人掉淚，更為主管抱不平。

觀傳局前身為新聞處，陳譽馨當時已在該單位任職、資歷廿年；李麗珠從二○○○年文化局成立即在任，至今已十九年，兩人突然被調換職務，令北市府基層相當錯愕。

文化局、觀傳局同仁昨分別將副局長送到新的工作崗位，觀傳局上午還舉辦歡送會，現場播放陳譽馨任內回顧影片，陳則向科室道別、給予勉勵，同仁哭成一片，不希望陳離開觀傳局。

不少同仁私下表示，陳、李兩人對即將接手的職務都很陌生，搞不懂為何硬要這樣調？造成兩局基層人心惶惶，接下來兩局都要到議會備詢，在此時調動兩人職務，讓局裡處境更雪上加霜。

台北市有不少文資爭議，陳譽馨表示，對文資很陌生、不是很了解，但局內同仁都很專業，將會多請教同仁，儘快進入狀況。

李麗珠昨到觀傳局報到，不少同仁送上花、盆栽祝福；她說，文化、觀光本來就是一體，會趕快熟悉業務，抱著多歷練的態度努力學習。

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