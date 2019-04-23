〈台北都會〉北市府首攜手私校 泰北非營利幼兒園開幕

2019-04-23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府與私立泰北高中合作設立非營利幼兒園︱泰北非營利幼兒園昨開幕，目前北市非營利幼兒園達到卅三園，預計一○八學年度將增設西湖國中、雙園國中、玉成國小、大安國小等四園。台北市長柯文哲昨致詞指出，幼兒園公共化目標要達到七十％，現在才四十四％，還有成長空間，泰北是第一所與私立高中合作的非營利幼兒園，也是校園餘裕空間活化的重大突破。

北市府至一○七學年度止，公共化教保服務量共計一八六園、八八八班、二萬三八八七名，其中公立幼兒園一五三園、七二一班、可招收一萬九六六八名幼兒，非營利幼兒園卅三園、一六七班、可招收四二一九名幼兒，公共化比率達四十四％。

教育局表示，一○八學年度將增設西湖國中、雙園國中、玉成國小、大安國小等四處非營利幼兒園、增加十九班、增加招收人數五百名；公立幼兒園將增設廿五班、增加招收人數四九二名。特幼班將增加四班、增加招收人數卅二名，總計增加一○二四名，公共化比率將達四十六％。

柯文哲表示，少子化問題單單提高生育補助金沒有用，後面還有養育、教育等議題待解決，幼兒園公共化目標要達到七十％，現在才四十四％，還有成長空間。

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