〈台北都會〉貓空直飲台掛零 北市議員批分布不均

2019-04-23

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長柯文哲上任後力推自來水直飲台，增設兩百四十五台直飲台，目前北市共有六百一十六台，主要設在捷運站、國中小學、公園；但台北市議員王閔生昨在議會質詢指出，北市直飲台數量雖多，分布卻不平均，像是大安森林公園中段、南段等地，幾乎都沒有直飲台，而整個貓空更是一台都沒有；對此，台北自來水事業處表示會再檢討。

王閔生舉例大安森林公園僅北段有直飲台，中段、南段都沒有，青年公園六座直飲台也集中在西南側，整個貓空更是完全沒有。

北水處︰公園裝設受限管線 會檢討

北水處處長陳錦祥表示，大安森林公園因管線多在北段，所以直飲台設在北段，中段、南段則缺少管線，青年公園六座直飲台集中西南側，也是管線問題，如果管線拉太長，水滯留在內較難管理；會設法從鄰近道路拉管線，看看能否解決。而貓纜貓空站辦公室有飲水機，至於是否可以裝直飲台？會再與捷運站討論。

王閔生也提到，飲水機有冰溫熱三種功能，一台約二．五萬元，但直飲台設置經費卻高達九萬元，兩者價差大，北水處打算改成開放各機關申請直飲台，怎麼會有機關願意？王詢問議場上官員，有意願申請直飲台者請舉手，結果無人舉手。

北水處考量耐用性，多數直飲台的外型採用石頭設計，上面有不鏽鋼的飲水頭，相當耐用；目前北水處也已設置「台北好水︱直飲地圖」，詳細標示各直飲台位置。

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