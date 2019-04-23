〈台北都會〉優惠少不便民 台北卡慘輸桃園市民卡

2019-04-23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕不少縣市推出專屬「市民卡」，台北市議員吳沛憶昨在議會質詢指出，「我們與桃園市民卡的距離」慘敗，台北卡二○一四年發行至今約九十四萬張，二○一五年發行的「桃園市民卡」去年破一一六萬張；台北卡申請程序複雜，許多功能只能臨櫃申辦，也不像桃園市民卡有多種優惠及特約商家，難怪民眾不愛。資訊局長呂新科回應，台北卡注重服務和識別，未來會進入商業環境。

議員︰發行量、服務、優惠 樣樣輸

根據資訊局規劃，台北卡是以悠遊卡整合北市府各機關發行的電子卡證，包括衛生局的二代健康卡、教育局的數位學生證、社會局的敬老悠遊卡、兒童優惠卡、公運處的愛心悠遊卡等。

吳沛憶昨質詢說，桃園市民卡可享有多處運動中心優惠，一卡通或悠遊卡都可使用，一般卡也有兩百廿條路線乘車優惠，還有上千家特約商店提供優惠、社區機動申請服務，申辦方案彈性；反觀台北卡沒有運動中心優惠，無一卡通服務、特約店家優惠，金質會員也沒乘車優惠，許多功能僅能臨櫃申辦。

手機下載APP 竟須以電腦申請登入

吳沛憶痛批，最誇張是「從手機下載APP，卻告訴我要用電腦申請成為金質會員才能登入」，相當荒謬、不便民，且從點進去到完成申請，竟跳出多達十一個視窗，手續相當繁複，難怪發行量遠遠落後於其他城市卡。

資訊局︰整合電子卡證 注重識別

呂新科解釋，台北卡是因應虛擬卡和實體卡的規劃設計，主要是整合相關個人化線上服務，在台北市政府服務算是做得滿快的，後續會再加強商業環境的識別。

資訊局稍後以書面新聞稿補充，台北卡提供十二項場館門票或消費折扣等優惠，預計四月底前將提供「電信驗證」方式，屆時民眾可透過APP完成金質會員註冊。

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