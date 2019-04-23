〈台北都會〉北市有機午餐採購蔬菜平台 傳內定北農執行惹議

2019-04-23

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市教育局推動國中、小學每週一次有機營養午餐，近兩年屢被台北市議員質疑，放任各校自行招標、由團膳廠商各自簽訂契約，未善盡把關之責，台北市政府卻一直沒有解決問題的作為。教育局昨邀集相關單位討論，會中拍板將建置「台北市午餐採購蔬菜供應平台」，外傳將由台北農產運銷公司執行；席間家長代表希望北市府招標符合「採購法」，招標、審核過程須公正、公開、透明。

放任各校團膳廠商各自簽約

新北市、桃園市有機營養午餐已實施多年，建置完備的採購流程，獲家長好評，台北市雖也有有機營養午餐，卻被議員質疑放任學校團膳廠商各自簽訂契約，食材規格、交貨方式與罰則也未明訂，近兩年屢被批評採購鬆散，要求建立相關供應平台。

如今北市府研議辦理「台北市午餐採購蔬菜供應平台」，但也傳出市府認為北農公司是全台最大產銷平台，有意內定為台北市午餐採購蔬菜供應平台執行單位，引起家長、學校質疑，希望招標和審核過程可以公正公開，以食品安全、孩子的健康為首要考量。

記者掌握消息，北市府有意內定北農公司為「台北市午餐採購蔬菜供應平台」執行單位，本月中旬市府高層約見北農公司董事長黃向羣、總經理翁震炘討論該案的分工，也有部分學校、家長有聽聞，將內定給北農的傳聞。

教育局昨邀集台北市餐盒食品商業同業公會、產發局、市場處、北農公司，以及國中、小學代表等開會，會中拍板將建置「台北市午餐採購蔬菜供應平台」。

市府替北農說明食材供應狀況

與會人士表示，討論過程算和平，市府在會議中透露要讓北農公司負責執行，北農接著說明公司蔬菜供應狀況，市府代表也協助北農說明，但工務局採購科代表提醒須符合「採購法」規定，此事意見分歧引發討論；有官員拋出意見，表示除了指定給北農，另一種方法就用招標評選，但最後未定案，僅決議儘快建置「台北市午餐採購蔬菜供應平台」。

對此，教育局表示，會中有討論到桃園市和新北市都委託當地的運銷公司，加上生鮮食品不受「採購法」規範，而考慮找北農或是同級的廠商，但會議主要為徵詢性質，執行單位尚未有定案，未來也不排除招標，細節與執行還會再討論。

家長盼符合採購法 招標透明

台北市國中學生家長會聯合會體育衛生委員會總召蕭揚江表示，建置蔬菜供應平台是好事，未來學校營養午餐食材統一給一家廠商採購，解決學校各自找廠商卻因量少而無人投標的狀況，不過家長與學校也希望市府招標能符合「採購法」，招標過程公正、公開，讓外界都能檢視廠商，保障食材品質。

由於衛生局定期抽驗農藥殘留，北農公司常有農藥超標等不合格問題，部分學校、家長也擔心是否能夠把關校園食安問題？

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