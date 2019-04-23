〈台北都會〉樹林荒廢台鐵舊宿舍 10月底變公園

2019-04-23

〔記者邱書昱、賴筱桐／新北報導〕新北市樹林區大安路與文化街口處有一塊約一千六百坪的空地，過去是台鐵員工宿舍的國有地，廢棄後髒亂不堪已近六年，立法委員蘇巧慧多次會勘，邀請台鐵、國有財產署、區公所協調，昨天與市議員廖宜琨等人召開基本設計審查會，爭取活化用地，預計今年十月底活化成公園綠地，增加休憩空間。

蘇巧慧協調相關單位 爭取活化

這處土地包含樹人里、樹興里兩塊空地共約一千六百坪，負責規劃場地的顧問公司表示，設計理念以公園綠地為主軸，包含周邊人行道、省電燈具、雨水回收利用等裝置，並開闢草坪區做為民眾野餐等戶外休閒。

蘇巧慧表示，這處土地屢次標租流標，與國產署討論後，預計四月底和樹林區公所簽二年一次的契約，進行綠美化維護；樹興里里長詹美齡表示，在建物拆除前是治安隱憂的場所，常有街友聚集、蟲蛇出沒，未料拆除後又變成民眾亂丟垃圾、雜草叢生之地，如果要朝綠地公園發展，建議以種植花草的環境教育方式辦理。

大漢橋遇雨積水 工務局允改善

另外，連接板橋區及新莊區的大漢橋，車流量大，每逢下雨，機車道就積水，影響騎士安全，市議員戴瑋姍昨天在市議會質詢說，從二○一一年至今，光是上新聞的大漢橋積水案就有九次，還不包括未被媒體報導的部分，從二○一四年以來，大漢橋只進行橋樑耐震補強，未施作排水改善工程，導致積水問題遲未解決，她批評市府行政效率太差。

她並說，例如昨天傍晚六點至七點的時雨量僅兩毫米，大漢橋路面竟然積水，若遇颱風或大雨還得了？汛期將近，她要求全市橋樑全面檢查，加強排水功能。

工務局長朱惕之表示，今年二月進行大漢橋下空間清理，發現大片垃圾堆積，研判是垃圾塞住排水孔才導致積水，近期會派員巡檢，清除垃圾。

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