〈台北都會〉寄養家庭父母年齡限制 擬修法放寬

2019-04-23

〔記者邱書昱／新北報導〕六十八歲的馬安琪，二十多年來用心守護三十多位弱勢孩童，雖然年紀稍長，但仍愛心滿滿，依據新北市兒童及少年寄養辦法規定，寄養家庭的父母一方不得超過六十五歲；對此，市府社會局兒童少年福利科長劉倩如表示，針對年紀上限正在修法中，要讓愛心延續。

市長侯友宜表示，高齡化社會，許多六十五歲以上的民眾仍然身體健朗，樂於為社會付出愛心，就像馬安琪、馬安娜姊妹一樣，寄養家庭不應該有六十五歲的限制，要依照個案評估、適當開放。

劉倩如指出，當初是考量寄養家庭在照顧年幼孩童時需要體力、年齡太大可能有溝通代溝等問題，所以才有六十五歲的限制，但現代人重視養生，許多六十五歲以上的民眾仍然身心健康，許多有經驗、有能力的寄養家庭願意繼續幫忙，被法律規範相當可惜，新北市正在修法，要將六十五歲的上限天花板移除，每兩年請專業人士重新評估寄養家庭的狀況。

劉倩如說，近年來，寄養家庭的數量遞減，期盼更多人付出愛心，市府也提供每一位寄養孩童一個月二萬三千元左右的安置費，並與家扶基金會、世界展望會、新北市保母協會等攜手訓練、協助解決問題等，也不定期抽查寄養家庭的照護狀況，做好品質管控。

她表示，過去評估寄養家庭時希望能夠是雙親，但有不少單親家庭也有不錯的寄養特質，此外，只要領有保母證照、曾任幼兒機構等並有二年以上照顧經驗也能申請加入，她呼籲民眾參與寄養家庭，開放家門讓愛心廣被。

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