〈北部〉《獲選國手》宜蘭金同春女子龍舟隊 8月挑戰世錦賽

2019-04-23

〔記者張議晨／宜蘭報導〕成軍四年的宜蘭縣金同春女子龍舟隊，最近參與二○一九國際龍舟賽國家代表隊選拔，在二百公尺、五百公尺項目摘下金牌，拿到國家代表隊門票，團員形容「美夢成真」，預計八月份赴泰國參加國際龍舟聯合會（IDBF）舉辦的世界龍舟錦標賽，為台灣爭光。

業餘性質 隊員來自各行各業

金同春女子龍舟隊在二○一五年成立，屬業餘性質，廿五名隊員均來自各行各業，有社工師、補習班老師、護理師以及大學生，年齡從廿二歲至四十二歲。

去年冬天開始，為備戰國家代表隊選拔，龍舟隊廿五名成員開始展開「魔鬼訓練」，每天清晨五點至六點半，先在宜蘭河畔操舟，晚間則繼續重訓、五千公尺長跑等體能訓練。

魔鬼訓練 咬牙苦撐美夢成真

龍舟隊成員、華山基金會宜蘭站長吳美鈴坦言，冬天清晨冷冽，每次清晨五點就要起床，相當痛苦，但是為了爭一口氣，所有人再苦也要早起團練，頂著寒風在宜蘭河畔苦練。

練習菜單很重，加上每個隊員都有正職在身，時間有限，每次練習宛如在跟時間賽跑。吳美鈴回憶，訓練過程的疲勞感、酸痛交雜，背部「宛如被牛隻撞擊過」，整個過程幾乎是咬牙苦撐，大家吃了很多苦，所幸美夢成真，有機會為國爭光。

IDBF舉辦的龍舟世錦賽為全球級別最高龍舟賽，金同春龍舟隊將在二百、五百及二千公尺項目，與全球各國好手競技。吳美鈴指出，世錦賽比賽強度更高，距離賽事僅剩四個月，她們要把握時間練習，搶下女子項目金牌。

籌措經費 宜蘭市長允諾協助

為協助龍舟隊籌措約一百萬元出國比賽經費，宜蘭市民代表會主席林智勇、一鳴企業社董事長李嘉軒，自掏腰包合捐十萬元。宜蘭市長江聰淵也允諾市公所會全力協助，請在地企業贊助，讓選手無後顧之憂。

江聰淵表示，金同春龍舟女子隊在眾多參賽隊伍中脫穎而出，期許她們再創佳績，為台灣也為宜蘭摘下世界冠軍。

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