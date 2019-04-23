〈北部〉曾因使用率偏低 玉里停辦

2019-04-23

〔記者花孟璟／花蓮報導〕針對偏鄉公共運輸不足，公路總局二○一七年最早是在玉里開辦DRTS需求反應式公共運輸，但是因使用率偏低一年後停辦，公路總局去年將DRTS補助更名「幸福巴士」，花蓮十三鄉鎮目前只有萬榮鄉開辦幸福巴士，另鳳林鎮自辦的社區幸福巴士也計畫向公路總局申請經費。

現僅萬榮開辦幸福巴士

玉里鎮二年前試辦的DRTS計畫，因得標廠商是台北的連鎖計程車行，曾遭遇地方計程車業者發動抗議。計程車業者表示，鄉下的計程車鮮少有大型車行，多半是個人計程車行，導致無法去承攬公路總局的彈性運輸業務。

玉里鎮長 期盼集思廣益

去年底上任的玉里鎮長蔡秋龍說，目前鎮公所還在研究如何辦理，也希望集合各界意見集思廣益，只要鎮民有需求，鎮公所都樂意配合；鎮民李小姐則建議，偏鄉社區的計程車個體戶多，建議直接補助給計程車，民眾及遊客叫車後，憑單據等證明就能直接請領補助款，也可活絡在地經濟。

鳳林自辦 規劃申請補助

鳳林鎮公所秘書徐誌謙說，鳳林鎮公所去年七月起自辦社區巴士，是以閒置的幼兒園娃娃車接送山興、中興部落的民眾到鳳林車站、北榮鳳林分院等，每天開四班來回，從去年迄今已有五千人次搭乘，由於車輛老舊，鎮公所計畫向公路總局申請「幸福巴士」補助。

他說，鎮公所計畫編三百多萬經費購置全新的中巴，並向公路總局申請營運成本補貼，包括車輛維修費、油料、司機薪資、保險費及各項規費等。

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