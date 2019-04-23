〈北部〉「幸福巴士」進偏鄉 花蓮5鄉鎮優先推

2019-04-23

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣許多偏鄉地區公共運輸涵蓋率低於七十八％，台北區監理所花蓮監理站日前召開「幸福巴士推動計畫說明會」，希望以「幸福巴士」或「幸福小黃」提供偏鄉公共運輸服務，東部區域運輸發展研究中心將輔導有意願參與的鄉鎮擬定計畫，向公路總局申請補助。

公共運輸涵蓋率低於78％

花蓮監理站指出，花蓮縣境計有光復、富里、壽豐、瑞穗、鳳林等五個鄉鎮公共運輸涵蓋率低於七十八％，以及花蓮客運一一二○、一一四三這二條路線營運里程十公里以內且每班次平均載客人數三人以下，屬於載客效能較差的公車路線，將作為幸福巴士重點推動地區及路線，規劃在本年度優先執行。

輔導申請 補助購車及營運

公路總局台北區監理所指出，幸福巴士補助方式有車輛及營運虧損二項，車輛部份，可視需求申請乙類大客車及七到九人座小型車購車補助，但申請購車補助後，營運虧損補助將只補助到六十五％；幸福小黃則是補助營運虧損，會依據每車公里成本、營運里程、彈性里程係數、班次等計算公式，分級比例補助。

除購車、營運補助，還有其他補助例如添購軟硬體設備GPS、驗票機及預約系統等、績效獎勵當月運量較之前月份平均運量成長超過五％，及其他相關補助規劃、調查及行銷費用等。公路總局指出，補助以二年為原則，後續年度請提案單位評估納入既有市區客運路線，並循市區客運營運虧損補貼辦理，以建立永續機制。

東部區域運輸發展研究中心指出，例如本月初與台東縣府合作，以民眾就學、就醫及洽公需求設計巴士路線，在達仁鄉推動幸福巴士，由達仁鄉公所新購兩輛中巴，服務鄉內土坂、台坂、南田與森永等村落路線，票價都比照台東市區公車一段票全票二十五元、半票十三元收費，希望提供偏鄉更便利的通學、外出的交通需求。

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