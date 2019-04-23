〈北部〉飛鳳山克難廁所 山友「不方便」

2019-04-23

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕名列新竹縣八大景之一的芎林鄉飛鳳山，一年登山客多達七十萬餘人次，山上卻只有山友以帆布、竹子搭建的簡易廁所，相當不便；縣長楊文科昨天現勘後說，請山友提供適合地點，他會指示環保局、交通旅遊處了解誰是土地所有權人，再請鄉公所、代表會協助溝通，盡快興建公廁。

山友說，飛鳳山雖然海拔只有四百六十二公尺，但步道坡度有挑戰性，加上山頂「觀日亭」天氣好時可遠眺台北一○一，成為桃竹苗熱門登山健行景點，卻因山頂送水不便，只能用竹子、帆布搭建臨時廁所，相當克難。

芎林鄉長黃正彪說，目前飛鳳山只有第二、第三停車場有公廁，其他地方沒有，山友們已經多次反映這個問題；縣議員鄭昱芸建議縣府興建環保廁所，讓飛鳳山成為觀光遊憩的新亮點。

楊文科說，除了山頂要儘速建公廁外，飛鳳山登山步道沿途的木製告示牌大多已經腐朽，路標也老舊不清楚，將一併改善。

此外，縣府輔導尖石鄉發展幸福巴士，利用智慧運輸科技掌握偏鄉運輸需求，今年協助公所爭取七百八十萬元補助，可望再增設十處節能智慧站牌，並將在各村建置預約設備，讓年長鄉親可就近預約。

縣府原民處處長雲天寶說，尖石鄉幸福巴士路線，行經內灣、青蛙石及溫泉會館等觀光景點，累積超過四千人次搭乘。因應偏鄉供電及訊號傳輸不便逐步建置的「太陽能手搖智慧站牌」，可顯示公車行駛狀況，供乘客評估公車到站時間，另有網頁、手機app等營運預約平台，方便觀光客預約車輛。

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