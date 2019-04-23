〈北部〉餐廳塑膠椅 整排佔車格

2019-04-23

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市信東路二段旁路邊停車收費格，昨下午遭附近餐飲店以塑膠椅佔位，沿途六個車格各被放上兩個綠色塑膠椅，讓路過要停車的駕駛看了好傻眼，拍照PO網後引發網友一片撻伐，痛批店家行徑太囂張，警方隨即到場要求店家撤除，並開出一千兩百元罰單，業者也對造成紛擾頻頻致歉。

徐姓網友昨下午在臉書社團「我是頭份人」PO出照片，只見路邊停車格遭整排綠色塑膠椅霸佔，場面十分「壯觀」，讓用路人無法停車，引發網友痛批「路霸」、「太囂張」，有網友則戲稱「免費椅子不拿嗎？」

警方獲報後立即到場，楊姓業者坦承是因晚間有整團賓客預定用餐，擔心客人無車位可停，因此才突發奇想，利用塑膠椅提前佔位，警方到場才知此行徑已違法，業者也頻頻致歉，並立即將椅子收回。

但警方仍依照道路交通管理處罰條例第八十二條，「 在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物」，祭出一千兩百元罰單，餐廳業者也表示已學到教訓，將不會再犯。

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