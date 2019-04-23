〈北部〉苗縣首次 明仁、大倫國中 奪JHBL男女雙冠

2019-04-23

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市明仁及大倫國中男、女籃球隊，參加一○七學年度JHBL全國國中籃球甲級聯賽，經過奮戰力克群雄，奪下男、女雙料冠軍，這也是苗栗縣有史以來首次獲得該項比賽的雙料冠軍，苗栗縣長徐耀昌昨接見表揚，各頒發二十五萬元獎金，大讚是「苗栗的驕傲與榮耀」。

明仁男籃隊 成軍23年第4冠

苗栗市明仁國中男籃隊成軍超過二十三年，培育不少籃球好手，該球隊是JHBL賽事的勁旅，分別在九十五學年度、九十九及一○二學年度獲得冠軍，這次是第四次奪冠。大倫國中女籃隊成軍僅四年，是首次奪得冠軍，相當難得。

這次比賽，明仁國中男籃隊挾著全勝戰績，更在總教練邱國達臨場調度及團隊攻防優異表現，打出水準，擊敗神岡、金華等強隊奪得男子組冠軍。

大倫女籃隊 成軍僅4年摘金

大倫女籃隊雖在預賽小輸民族國中，之後漸入佳境，冠軍賽再次對上民族國中，比數一度被追平，過程緊張，後來教練團穩住陣腳，拉開比數，拿下冠軍。

個人獎項部份，明仁男籃隊員孫琦森獲得大會助攻王、宋昕澔獲得大會MVP；大倫女籃隊員游沁樺獲得大會阻攻后及大會MVP，身高一八○的游沁樺為籃壇素人，國中才接觸籃球，卻打出了興趣，她說，未來還會繼續打下去。

徐耀昌指出，苗栗縣這次寫下除台北及高雄外，第一次有非直轄市國中男、女籃球隊同時奪下雙料冠軍，寫下苗栗傳奇。徐昨天頒發兩冠軍隊各二十五萬元獎金，教練團各六萬二千五百元獎金。

徐耀昌表示，苗縣府財政困難，他五年前上任時募集三千萬推廣體育與藝文，獎勵在全國賽事表現優異學子，成果逐年展現，這次苗縣的國中籃球能在最高殿堂登頂，縣民同感榮耀，也要感謝教練的用心指導，以及校長、家長的支持，讓球員在籃球場上發光發熱。

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