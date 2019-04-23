〈北部〉頭份四月八 千盞彩繪花燈「亮」相

2019-04-23

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣百年客家文化慶典「頭份四月八」，為全國少數保有元宵節外提花燈的地方習俗，頭份市公所為迎接即將到來的年度盛會，從昨晚起於頭份市上、下公園點亮千盞彩繪花燈，並於五月十一日舉辦踩街活動，邀請卅組地方團體呈現客家特色表演，五月十二日則有千人辦桌宴晚會，精彩可期。

適逢母親節 學童手繪頌母恩

今年頭份四月八適逢母親節，公所也緊扣兩大佳節，邀請在地學童以「我的媽媽，我的四月八」為主題動手彩繪花燈，獲國小低年級組季軍的徐豪成與爸爸合力以寶特瓶製作成女超人的可愛花燈，象徵媽媽為家庭付出；國中組冠軍劉益亘則以媽祖為主題，呼應媽祖遶境頭份，猶如母親守護市民。

頭份四月八緣起早期永貞宮媽祖出巡遶境，各地庄頭家戶皆會設香案辦桌大拜拜，再加上地方望族選於此時賽花燈，成為老頭份人的珍貴回憶，出身頭份的苗栗縣長徐耀昌昨也分享幼時看到馬匹、挑販徒步繞街，熙來攘往的熱鬧景象。

公所則將孩童們精心製作的各式花燈，於上、下公園分別打造「平安門」、「圓滿門」，昨晚千盞花燈點亮上、下公園，象徵上庄平安、下庄圓滿，也歡迎民眾來拍照打卡，感受獨特的地方節慶氣氛，展期至五月十二日止。

5月12日公所前廣場席開百桌

頭份四月八的重頭戲則是五月十一日的封街遊行及十二日的千人辦桌宴，頭份市長羅雪珠說，今年共邀請卅組表演團隊，以紅、藍、桃紅、綠四大花布色系，於中華路、中正路段呈現客家特色的熱鬧嘉年華；十二日晚間則在公所前廣場席開百桌，讓市民一同團聚品嘗道地客家料理，共度傳統佳節也歡慶母親節。

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