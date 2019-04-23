〈北部〉《法國聖母院大火教訓》古蹟防災搶救 桃園消防局演練

2019-04-23

〔記者周敏鴻／桃園報導〕法國巴黎聖母院火災燒毀珍貴古蹟，讓法國人心痛不捨。有鑑於此，桃園市消防局第一大隊昨在桃園市忠烈祠舉辦「文化古蹟防災搶救演練」，採水霧高空灑水方式救火，並編派人力進入火場搶救文物，提升古蹟或歷史建物防災應變能力。

搶救演練模擬國家三級古蹟桃園市忠烈祠社務所，因施工造成電線走火引發火警，消防局獲報，緊急派遣第一大隊人車前往搶救。

由於古蹟或歷史建築物的材質多易燃脆弱，不宜用強力水柱滅火，且內部還可能藏放珍貴文物，消防隊員當下分成救火組、搶救組，兵分兩路進行災害搶救。

其中，救火組派員進入建物，對火源噴水撲滅火勢，其他人員採高空灑水製造水霧方式，讓火場降溫，也避免火勢延燒；搶救組人員在安全的前提下進入火場，盡可能將文物搬運出火場，減低珍貴文化資產的損害程度。

消防局第一大隊長賴志忠表示，古蹟或歷史建築物的防火為「預防重於搶救」，消防局會強化相關單位管理人員的災害應變編組與反應能力，也會協助他們針對不同古蹟的建築特性，找到場所內可能引起火災的潛在因子，強化用火、用電與施工時的防火管理，降低火災發生的機會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/