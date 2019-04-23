〈北部〉北橫落石坍方 交通中斷6小時

2019-04-23

〔記者李容萍／復興報導〕上週先是地震又遇連日豪雨，造成復興山區土石鬆動，北橫公路（台七線）卅二．五公里處的榮華橋前，昨日上午七點卅分發生大面積落石坍方，形成長約卅公尺、寬約八公尺、高約五公尺的大土丘，造成公路雙向中斷無法通行，幸未造成人員傷亡，經公路總局復興工務段調派機具、人員搶修，於下午一點搶通，因仍有零星落石，直到下午一點半才恢復雙向通行。

復興工務段段長范又升表示，北橫公路榮華段屬於脆弱岩石，因十八日下午的地震，加上連日的降雨及昨天一早烈陽的照射，邊坡的破碎岩層因此滑落，由於該路段每遇午後陣雨都有零星落石發生疑慮，呼籲用路人行經務必提高警覺，如遇坍方、落石切勿闖越，應後退到安全處等候搶通。

復興區長游正英昨獲知道路坍方，立即通報復興工務段處理，並通知沿線里長立即將交通中斷的訊息傳達里民，而大溪警分局高義、榮華派出所也在第一時間立樁管制人車通行；因後山道路坍方中斷長達六個小時，垃圾及資源回收車輛無法進入，復興區後山因此暫停清運垃圾一天。

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