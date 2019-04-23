〈北部〉螢舞蛙鳴桐花飛 後慈湖夜遊報名秒殺

2019-04-23

〔記者李容萍／大溪報導〕每年四、五月間是螢火蟲最活躍的時期，螢火蟲棲地已是環境指標，無污染的才會有螢火蟲繁殖，大溪後慈湖以往因軍事管制逾半個世紀，不但景色優美，原始森林與自然生態也未遭人為破壞，是蛙類及螢火蟲等生物的樂園；市府風景區管理處將於廿六、廿七日及五月三、四日辦理四梯次後慈湖夜間生態觀察活動，共一百六十個名額已報名秒殺。

風管處處長廖育儀表示，後慈湖自然生態豐富，雖已開放民眾參觀，但為了生態繁衍及免於環境破壞，每日入園遊客數均總量管制，須得申請才能夠進入參觀。

廖育儀說，螢火蟲觀賞以入夜的瞬間最為美麗，五月的後慈湖除了夜晚有點點螢光，還有似雪的油桐花綻放，後慈湖夜間生態觀察活動將帶領學員於傍晚及夜間入園，希望透過專家的解說及實地體驗，讓民眾認識螢火蟲，愛護螢火蟲，進而懂得珍惜環境，愛惜水資源；由於後慈湖平常夜間不開放，許多民眾反映活動名額秒殺，風管處也研議希望明年擴大舉辦。

另方面，北橫公路沿線的百吉國小、百吉林蔭步道、東眼山、桃源仙谷（私人農場） 也都可見螢火蟲，時值觀賞螢火蟲季節，夜遊北橫正是時候。

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