〈北部〉《春遊補助》桃園加碼電子旅遊券 使用期限延長

2019-04-23

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕交通部觀光局延續前波暖冬補助熱潮，推動春遊補助專案，五月一日起至六月卅日，凡於週日至週四入住桃園市特定旅宿住宿者，前四萬間每房每晚補助住宿費最高五百元，市府對前二萬五千間另加碼補助五百元電子旅遊券，等於每房基本補助一千元，每一身分證字號限使用一次，而十八至四十歲青年再入住大溪區、龍潭區的小鎮民宿，可再享一次五百元補助機會；市府觀光旅遊局昨天宣布，電子旅遊券使用期限可延長使用至七月十日，且不分平假日使用。

從6月30日延至7月10日

觀旅局長楊勝評表示，市府攜手桃園旅宿、旅遊相關業者，加碼推出「桃園一宿加一券．春遊加值又方便」方案，旅遊業者為了讓補助效益擴大，紛紛異業合作並祭出超殺優惠吸客。例如郭元益糕餅博物館與桂林商務旅館、一六八旅館集團、住都大飯店、旅居文旅、桃花園飯店及桃禧航空城酒店合作，於房間內贈送旅客「桃園飛吧手工餅乾」及入園免費、ＤＩＹ第二份半價與伴手禮八五折優惠券；桃禧航空城酒店也結合溪海花卉園區業者推出「拈花惹草親子遊」，原價九千一百元，春遊專案只要三千八百元，提供專車接送。

合作業者店家增至172家

楊勝評說，觀旅局十一日進行春遊專案說明會時，當時有九十二家旅宿業者參與，目前已增至一一九家，參與電子旅遊券店家目前也有五十三家報名，包括饗食天堂、祥儀機器人及七彩雲南等。觀旅局已於昨天在桃園市觀光導覽網春遊專區，公佈第一波參與春遊補助店家及旅宿業者名單。

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