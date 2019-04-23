〈北部〉《桃園》南門公園及市民活動中心 同步啟用

2019-04-23

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園區南門市場對面的公廿四公園（現為南門公園）基地，原為桃園女中，後來前半部作為清潔隊使用，後半部的校長與教職員宿舍荒廢閒置，市長鄭文燦上任後，以四億七千萬元闢建地下停車場、公園及南門市民活動中心三項建設，停車場已於三月啟用，公園及南門市民活動中心昨天也落成啟用。

原址閒置 鄭文燦打造三建設

鄭文燦出席竣工暨啟用典禮表示，公園內保存具有歷史價值的校長宿舍，並將其餘宿舍區整頓興建為地下三層的南門公園地下停車場，提供三四五個汽車位及六一五個機車格，同時活化閒置空間也保存歷史資產，並將清潔隊遷移到國道二號橋下空間，讓公園有更多活化空間。

4里活動中心 1.7萬居民受惠

鄭文燦說，市府同時打造地上二層的「南門市民活動中心」，總樓地板面積約三六三坪，一樓有文康室、舞蹈室、多功能教室、無障礙廁所及哺乳室；二樓設置可容納約二百人的大禮堂、四間會議室等，並設有大陽台及水平長窗框，增加採光效果，作為南門、南華、西門、西湖里四里、一萬七千餘居民的聯合市民集會所。

市府秘書長兼代工務局長黃治峯說，南門市民活動中心一、二樓間為木製階梯，可彈性運用於休憩或舉辦講座等；屋頂層設置大面積綠化植栽及木平台；建築採灰色系抿石子外牆、大片落地窗等設計，巧妙融入公園綠意中，讓南門活動中心成為會呼吸的環保綠建築。

新舊融合 公園內保存老宿舍

市府新建工程處介紹，公園除保存歷史資產，也設置中央草坪區、體驗休憩區及兒童遊戲場等，停車場上方進行樹穴整理、曲形坐台設置、步道整理及景觀燈調整、機房地坪改善、里集會所一樓鋁格柵改善等工項，昨天也同步啟用。

南門公園地下停車場從去年十一月廿日起提供免費試營運至今年二月底，三月正式營運以後，汽車每半小時收費十五元，十二小時內最高收費一百元，機車每次十元，並提供附近里民月租優惠。

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