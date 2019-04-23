〈北部〉通霄國中操場 24年租金破億

2019-04-23

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣通霄國中、頭屋國中、僑文國小、龍坑國小、東河國小部分校地為私有地，苗栗縣政府每年須支付超過五百六十五萬的租金，約佔全縣教育預算萬分之五點六，對財政吃緊的苗縣府是沉重開銷，苗栗縣政府教育處表示，將逐年爭取補助，並加強與地主溝通，盼陸續以協議價購方式協助學校取得校地。

苗縣府教育處說，通霄、頭屋國中、僑文、龍坑、東河國小早期建校時，由地方居民無償捐地作為校地使用，但因未留下產權轉移書面資料，近來地主後代或新地主承繼土地所有權後，紛紛要求收租金，校方也只能配合，但光是通霄國中操場租金每年就高達四百一十八萬，且已支付廿四年，龐大開銷成為沉重教育負擔，縣府更因此遭審計部糾正。

年繳418萬 苗縣府協議價購破局

自去年底苗栗縣負債逾六百億，而今年教育處年度預算約一百億，通霄國中自一九九五年開始向福智寺支付操場租金，教育處曾多次提出協議價購，但寺方傾向收租維持穩定收入而破局。

苗栗縣長徐耀昌表示，已努力價購五處承租校地，但因財政窘困窒礙難行，且許多土地產權所有者不只一人，眾地主意見分歧，使得協商倍加困難。徐強調，目前將依急迫性逐步盤點，掌握各校產權資訊，未來再設法爭取經費。

另4校部分校地為私有地 逐年籌錢買

教育處國教科長林采香說，租金標準皆依各地申報地價，除通霄國中外，龍坑國小一百一十六萬、頭屋國中十八萬、僑文國小九．五萬、東河國小三萬，合計縣府每年支出租金達五百六十五萬。

林采香強調，若要購回土地，依苗縣府財力無法負擔一次性支出，但仍會持續向地主提出協議價購，並逐年爭取財源，盡力打造完整教學環境。

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