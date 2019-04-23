〈北部〉新豐海岸殘餘集塵灰 地方憂污染

2019-04-23

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道西側海岸，被非法棄置約一萬五千公噸有害廢棄物集塵灰，兩年前揭發此事的中華醫事科技大學護理系副教授黃煥彰，昨午現勘質疑仍有大量集塵灰未做好篩選分離處理，憂心如被就地掩埋，恐讓海浪或雨水將戴奧辛和重金屬帶到海洋，污染風險極大。

新竹縣環保局代理局長羅仕臣表示，緊急應變處理工程持續進行中，針對黃煥彰所指的區塊，會請廠商再做篩測，如確定仍有集塵灰，將打包處理。

竹縣府去年底著手打包處理

羅仕臣說，原本估計被棄置的集塵灰有兩千多公噸，但去年底發現多出一萬兩千多公噸，因此工程緊急擴約，現已處理五千七百六十九公噸，尚有約九千五百六十四公噸待處理，部分集塵灰已打包在現地，爭取中央加碼核定三千萬元補助後，仍交由台灣鋼聯義務外運並做最終處理。

縣府也打算爭取前瞻計畫九千七百多萬元經費，進行新豐掩埋場外海岸防護工程，在石籠外海處施作護岸、人工養灘。

黃煥彰是在二○一七年六月，與立委林淑芬等人，共同揭發新豐海岸前述場址被棄置的太空包為電弧爐集塵灰，由於集塵灰含有戴奧辛、重金屬，環保團體形容是「最毒海岸線」。

指另發現未清除爐碴

昨天是世界地球日，黃煥彰重返現場檢視善後現況，發現石籠以外濱海處及以內區域仍有大量覆蓋一層集塵灰的爐碴，且夾雜電子、塑膠等廢棄物。

他說，若工程僅施作石籠即結束，海浪打到堤岸後會將集塵灰帶到海洋，等於是把重金屬和戴奧辛帶到海洋。

他建議，若欲將爐碴留在原處，應經過水洗步驟；若不這麼做，則應灌漿做成水泥堤岸。

黃煥彰說，集塵灰含有戴奧辛高達二千到四千皮克（picogram）與鋅、鉛等重金屬，其中鋅含量達二十萬ppm。

昨天他持儀器隨機檢測，結果顯示鋅、鉛等重金屬皆遠超過管制標準值，憂心仍有大量集塵灰未做好篩選分離處理。

新豐鄉前鳳坑村長姜政焜質疑，環保局未將有害廢棄物做好分離，清除不當，將造成二次污染，嚴重危害海洋生態。

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