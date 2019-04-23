〈北部〉《製作成本1200萬元》「桃機一號」移置將花千萬 議員罵離譜

2019-04-23

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府文化局昨天至市議會進行工作報告，針對去年桃園地景藝術節以一千二百萬元打造於中壢青塘園展出的「桃機一號」裝置藝術，得花費一千萬元移至桃園區虎頭山環保公園，引起藍綠議員大表不能認同，直說這筆錢可以做一個新展品，要求文化局說明移置經費細項，讓民眾再度投票決定要移置，或直接拆除。

文化局：等作者回國再討論

文化局長莊秀美表示，因青埔居民對「桃機一號」常駐青塘園表達反彈，因此透過i-voting方式票選「桃機一號」的移置地點，而遷移費一千萬元主為拆解再組裝的工錢支出，由於創作者王文志正在日本瀨戶內國際藝術祭參展，需要等他回台，才能進一步討論，會審慎評估。

地景節展品 地方催遷移還地

文化局去年舉辦桃園地景藝術節，邀請王文志斥資一千二百萬元於青塘園打造大型裝置藝術「桃機一號」（見下圖，資料照，記者李容萍攝），展期結束後，考量地方的反對民意並配合桃園市立美術館開工，地方共識應遷移「桃機一號」，恢復青塘園原貌。

i-voting票選 搬虎頭山續展

文化局於年初透過i-voting網路平台，讓市民投票決定「桃機一號」的最佳去處，由桃園區虎頭山環保公園以六七四四票獲最高票，預計下半年將「桃機一號」移置虎頭山公園續展，移置費用約需一千萬元。

昨天不分藍綠的市議員劉茂群、黃婉如、吳嘉和、簡智翔及蔡永芳等人都認為，「桃機一號」的製作成本一千二百萬元，移置費卻得花一千萬元，太過離譜，表達強烈不滿，紛紛認為文化局應該補充說明需花費的移置費用，讓民眾重新投票決定要移置，或乾脆拆除。

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