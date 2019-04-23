〈中部〉單純、清白中國妻離兩次婚還有私生子 怒告媒人敗訴

2019-04-23

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市有兩段婚姻紀錄的張姓男子，透過台灣的一間婚姻輔導協會，想娶生活單純、身世品性清白的中國女人為妻，協會職員介紹他迎娶徐姓女子為妻，婚後張男卻發現，徐女不但離婚兩次，還曾嫁過台灣人，徐女的兒子竟是「父不詳」的私生子，氣得控告協會的游姓女負責人與劉姓職員（媒人）索賠二百七十四萬餘元；法院卻認為，兩人不知徐女的過去，並非惡意欺騙張男，判決不須賠償確定。

判決書指出，曾離婚兩次的張男，透過游女經營的婚姻輔導協會，想娶中國女子為妻，由劉男擔任媒人，張男接受離過婚的女人，但必須是「身世及品性操守清白端正」，劉男遂介紹曾離婚並育有一個兒子的徐女，雙方在二○一五年結婚。

不料，徐女入境面談時，移民署官員告訴張男，徐女「曾入境台灣」，張男到戶政事務所查詢，赫然發現徐女在二○一二年曾嫁給台灣人，不到一個月就離婚，又得知徐女在二○一三年再嫁中國籍吳姓男子，婚姻僅八個月，徐女之子「父不詳」，不是與兩名前夫所生。張男質疑徐女生活複雜，品性不清白，控告游女與劉男。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/