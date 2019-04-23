〈中部〉台中市迎賓河筏子溪 創意綠美化吸睛

2019-04-23

〔記者歐素美／台中報導〕筏子溪是台中市的迎賓河，繼打造立體文字地標「TAICHUNG」後，水利局持續在左右兩側約三百公尺進行創意植栽綠美化，透過心形等不同組合的花草植生、造型圖案，打造台中門戶美景；另響應四月廿二日世界地球日，光田醫院及弘光科大分別舉辦淨灘等系列活動，用行動愛地球。

水利局在筏子溪河岸打造立體文字地標「TAICHUNG」，成為熱門打卡景點，民眾搭乘高鐵行經筏子溪，看到「TAICHUNG」就知道「台中到了」，水利局最近更在周遭兩側約三百公尺，進行創意植栽綠美化，排列「WELCOME」及紅色心形植栽，希望民眾進一步感受到筏子溪熱情歡迎，並與三河局協調，將持續整治筏子溪永春東路至烏日高鐵站河段左岸，長達一．八公里高灘地。

另四月廿二日是世界地球日，光田醫院昨號召百名醫護同仁到龍井麗水漁港淨灘，全長四．五公里的海岸，共清出一百一十四公斤垃圾，醫院並推行減塑運動，希望醫護人員都能自備環保袋、食具，不使用塑膠吸管等，同時移除行政區垃圾桶，身體力行做環保。

弘光科技大學學習服務中心也舉辦「關注海洋、我行動」系列活動，學生除分批先後至彰化漢寶濕地及王功海岸、福興濕地淨灘，廿三日將與脊損畫友利用淨灘撿拾來的海洋垃圾創作立體畫，並簽署減塑宣言，廿五日並將舉辦海洋教育講座，用行動力挺環保愛地球！

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