〈中部〉減碳抗空污 台中市環局引進電動小型掃街車

2019-04-23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市環保局斥資二千萬購置五輛全電動小型掃街車，不但能達到九十％的揚塵去除率且零廢氣排放，每輛電動車一年可望減少七十四噸二氧化碳排放量，也節省四千公升的油，將運用於人行道、廣場或狹窄巷弄間的清潔任務，讓清掃工作更環保。

購買5輛 每輛車年減74噸碳排放

台中市環保局指出，目前各區隊共備有四十四輛大型柴油掃街車，主要負責道路清掃服務，但考量有狹小巷弄大型車輛進出不易，加上市府全力推動空污防治，柴油車難避免廢氣排放，斥資二千萬引進五輛全電動小型掃街車輔助環境維護工作。

環保局指出，相較於傳統柴油引擎的大型掃街車，電動小型掃街車不僅低噪音、零廢氣排放，且使用一般家電插座充飽電八小時後，即可使用約六至八小時，足以應付一日的掃街勤務需求；且該型掃街車通過歐盟的除塵效率測試，去除率可達九十％以上，具有抑制揚塵功效。

環保局指出，預估一輛全電動小型掃街車上線後，每年約可減少七十四噸二氧化碳排放量，節省四千公升的油耗量，可望讓清掃工作更環保。

環保局長吳志超指出，國外使用小型掃街車已相當普遍，但在台灣依據現行交通法規，小型掃街車無法領牌上路，環保署三年前進行廢棄物清理法修法，明訂授權市府可訂定「街道清掃機械審驗認證作業辦法」，台中市府正在擬定相關管理辦法後即可上路，擴大環境清潔服務範圍，未來將運用於人行道、廣場或狹窄巷弄間的清潔任務。

環保局指出，今年下半年也將再採購三輛電動壓縮垃圾車，引進更多綠色清運載具，提升低碳效能。

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