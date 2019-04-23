〈中部〉台中市民間救護車急送心臟移植塞車陣 幸好國道警開道

2019-04-23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「我車上載心臟」！台中一輛民間救護車廿日自台南護送移植所需的心臟到台中救命，因逢週末假期，在國道台南柳營路段遇上大塞車，救護車受困車陣，駕駛遇國道警機警搖窗直接大叫「我車上載心臟」，請求國道警支援開道，國道警一路接力開道護送，救護車最後火速趕抵台中完成救命任務。

從台南護送心臟至台中救人

台中中南救護車廿日接獲緊急任務，要從台南護送移植心臟到台中救人，救護車駕駛張先生清晨六點就出門，預計中午十二點趕赴中國醫藥大學附設醫院的心臟移植手術。

20日國道車多鳴笛示意無效

救護車約在上午十點四十分順利從台南奇美醫院接到移植心臟後，即一路北上，不料上國道才行駛十餘分鐘、約在柳營路段卻遇到大塞車，救護車駕駛雖接連變換車道，不斷鳴笛示意前車讓道，因逢週末假日，高速公路車流多，無法有效讓道，救護車硬是卡在車陣中十分鐘，無法快速前進，眼看時間一分一秒地過，想到有人在台中等待車上的心臟救命，駕駛也心急如焚。

見國道警趕緊呼救 才完成任務

救護車駕駛途中看到國道四隊的「紅斑馬」，機警邊按喇叭示意，並搖下車窗直接大叫「可以開道嗎？我車上載心臟，我要到台中中國附醫」，國道警一聽救護車上竟有救命器官，當下立即鳴警笛幫救護車開道，一路護送直行。國道四隊幫忙開道時也自行聯繫，行經西螺路段改交棒給國道三隊接手護送，一路暢行無阻到台中。

擔任救護車駕駛三年的張先生說，原本台南到台中約要兩小時，卡在車陣中眼看趕不上十二點抵達台中，在國道警察幫忙下，一路疾駛時速飆破一四○公里，原訂中午十二點抵達，最後趕在十二點五分送達移植心臟，完成救命任務。他並指出，每次出勤都是在跟時間拔河搶救生命，這次是首度接獲護送移植器官的任務，能在國道警察幫助下有驚無險趕上救命任務，也覺得很欣慰，很感謝國道警察的協助。

中國附醫：接受移植病人情況良好

中國醫藥大學附設醫院指出，確實有病人廿日完成心臟移植手術，目前病人術後情況良好，在加護病房觀察中，很感謝國道警察及救護車駕駛的傾力協助。

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