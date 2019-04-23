〈中部〉南投旭光學子空手道強 全中運摘12金

2019-04-23

〔記者陳鳳麗／南投報導〕培養出兩位亞運金牌得主的南投縣立旭光高中，在今年全中運空手道項目表現亮眼，獲國中男、女和高中男子團體第一及高女組第二，全隊合計獲得十二金、八銀、十一銅，校長何光明大讚「空手道隊是學校的驕傲」。

南投縣立旭光高中空手道隊，是國內培育空手道國手的搖籃，谷筱霜、辜翠萍分獲去年和二○一四年亞運空手道金牌，都是從國一就加入空手道隊，而兩人的學弟妹這四天在全中運拿下極佳的成績。

教練黃泰吉表示，今年全中運高中男子有吳興明、陳立渝各拿下個人型及對打第二量級金牌，高中女子有辜雪芃拿下第一量級金牌。

國中男子隊的洪恩喆、陳哲男、詹易昇、許瑋、葉高郡則包辦對打第一到第五量級金牌，國女隊詹心妤、包羽薰、謝玉涵則分獲第一到第三量級金牌，潘尹恩和田欣兒則獲個人型金牌。

黃泰吉也說，獲國女第三量級金牌的謝玉涵，是阿祖養大的小孩，毅力和鬥志都強，已連兩年拿下該量級金牌，真的不容易。

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