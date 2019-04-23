〈中部〉芬園警所值班台 4包乖乖坐鎮

2019-04-23

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化警分局芬園分駐所有員警突發奇想，二個多月前在值班台前放置寫著電話乖乖、無線電乖乖、民眾乖乖與案件乖乖等四包綠色包裝的乖乖，希望能獲得「乖乖大神」眷顧，一切大吉，由於相當醒目，讓洽公的民眾會心一笑。所長陳和順說，值班台擺乖乖倒不是迷信，讓員警處理案件時心理能較為安定，也是好事。

「乖乖大神」的神蹟在網路轉傳，基層員警在二個多月前買來四包綠色包裝的乖乖，在包裝外分別寫上電話乖乖、無線電乖乖、民眾乖乖與案件乖乖，希望能一切大吉。芬園分駐所長陳和順表示，「案件乖乖」是希在處理任何案件時都能順利，「民眾乖乖」即希望民眾來到派出所都是好的事情，「電話乖乖」與「無線電乖乖」，則是希望分駐所內任何設備使用上都能通順，不要故障。

基層員警說，據說一定要選用綠色包裝的乖乖，如果放了黃色或紅色乖乖就慘了，因為綠色代表綠燈「一路順暢」，可正常運作，黃色代表須維修，紅色當然就會故障，此外，相傳擺放乖乖還有一項禁忌，就是千萬不能放到過期。

陳和順說，二個多月來所內相關設備的確都沒發生故障等狀況，民眾報案的案件，他們也都能順利處理完成，但在值班台擺乖乖並非迷信，只要無傷大雅，讓員警處理案件時心理能較為安定，也是好事。

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