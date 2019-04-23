〈中部〉彰化沒身障免費路邊停車 挨批不友善

2019-04-23

〔記者張聰秋／彰化報導〕有彰化縣民眾將車停放彰化市路邊收費停車格，車上有縣府核發的身心障礙者專用停車位識別證，竟然被開停車收費單據，民眾連同單據和識別證一起PO上臉書社群平台，揶揄是該識別證不被認同？還是縣府和市公所不同調？縣府表示，為提高市區及路邊停車格的周轉率。目前只能半價優惠，無法全額免費。

縣府︰供需不平衡 半價收費提高周轉率

民眾PO文「彰化踢爆網」臉書，用疑問句書寫質疑，「現在市政府都這麼缺業績？縣府跟市府不同調？市府不承認縣政府發放的識別證？」不少網友附和留言，但也有網友質疑車子沒有停放身障停車格，更有網友指出，彰化縣身障路邊停車收費只有前二個小時半價優惠，沒有其他縣市前二個小時或前四小時免費機制。

對此，縣府工務處長林漢斌指出，彰化縣路邊停車收費依照地方自治法規範實施，停放身障格前二個小時優待半價（每小時十元），之所以如此主要卡在供需嚴重不平衡，以及全縣只有三個鄉鎮市的市區地段才有路邊收費，情況跟都會縣市不同，不能相提並論。

林漢斌表示，彰化市、員林市、鹿港鎮目前共二五○○個路邊停車格，約八十個身障格，比率超過三％，高出法規二％，彰化縣近一○○○個停車格有四十三個身障格，比例也高於法規，停車格和身障格都非常有限，相較於全縣持有身障停車識別證近二萬張，供需不平衡，只能半價優惠無法全額免費，以此提高市區路邊停車格的周轉率，方便更多人洽公、市區採購方便使用。

社會處長王蘭心指出，彰化縣領有身障手冊目前約六萬八○○○人，以前只要持有手冊就能申請身障車停車證，直到身障法修法要五年重新鑑定換證和進行實際需求的審核評估機制後，全縣身障停車證由高峰期三萬多張，目前有效證為一萬九三四八張，當中又以肢體障礙者需求最高，核發件數已沒有過去浮濫現象，真正有需求才能拿到停車證明。

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