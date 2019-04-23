〈中部〉防制「蜂仔」 誘蟲黏紙滿田間

2019-04-23

〔記者詹士弘／雲林報導〕近日氣溫升高，東方果實蠅密度劇增，可能爆發蟲蟲危機；雲林縣動植物防疫所籲請果農及早進行防制工作，為避免引誘東方果實蠅產卵，切勿丟棄不良果品於田間及周邊，且務必維持田間衛生。

防疫所表示，東方果實蠅又稱「蜂仔」，台灣全年氣候皆適合「蜂仔」繁殖，是台灣主要的蟲害之一，成蟲以露水、花蜜為食；雌蟲刺穿果皮將卵產於成熟果實內，導致果皮流膠，卵孵化後的幼蟲會蛀食果肉，造成果實腐爛及落果，熟齡幼蟲會鑽出果實彈跳到土裡化蛹、羽化成蟲，完成一世代只要廿至廿五天。

防疫所指出，農民如果要防制東方果實蠅，可在果園遮蔭處懸掛黃色誘蟲黏紙，大約五公尺使用一張，約二星期更換一次，可視黏性調整更換時間；果園附近樹蔭或外圍，全年懸掛含毒甲基丁香油誘蟲器，一公頃約懸掛四至六個誘蟲器，透過長期誘殺雄蟲，降低交尾產卵率。

防疫所指出，近日氣溫持續攀升，東方果實蠅發育加速，生活史縮短，族群密度劇增，若有農作物病蟲害防治問題，可與防疫所聯繫，電話五五二三二七○。

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