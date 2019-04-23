〈中部〉台中市單車道工程爭議 議員：工法錯誤

2019-04-23

〔記者黃鐘山／台中報導〕東豐綠廊自行車道邊坡工程、大里草湖溪自行車道二期工程，分別傳出施工爭議，市議員李天生、陳清龍廿二日在議會指出，這些工程雖於前市長林佳龍任內發包，不過都由盧市府施工，他們質疑工法錯誤，要求盧團隊負起責任，不該推給前朝。

李天生：鋼筋數量不足

李天生指出，東豐綠廊自行車道邊坡工程引發外界議論紛紛，他也接獲投訴；大里草湖溪自行車道二期工程工法不當，不僅底下未鋪設級配，且鋼筋數量不足，綁鋼筋處不夠密集，未來有可能發生事故，要求主管機關儘速瞭解處理，避免發生狀況。

要求市府負責 不應推給前朝

李天生強調，這兩項工程雖然都是在前市長林佳龍任內規劃發包，不過目前均由盧市府團隊負責施工，如果施工不當，日後出現不幸事件，再來指責龍團隊，十分不公，要求市長盧秀燕重視，加強監督，不要粗暴應付。

陳清龍也說，東豐綠廊基於安全，林佳龍時代發包施工，觀旅局卻沒有思考到細膩的工法，如果事前請專家學者評估，相信就不會這麼粗暴處理；而現在出面「指導」的專家都為盧市府背書，說要網狀植被、種植根系長年草木，只要台灣原生種，土生土長的就是雜木，讓人匪夷所思。

市府：已要求包商限期改善

觀旅局回應，東豐綠廊自行車道八公里處南北兩側邊坡修繕工程，已邀集生態相關專家學者現場會勘，未來將持續維護沿線植栽，進行適度修剪，確保遊客旅遊安全；建設局指出，大里草湖溪自行車道二期工程，監造技師現場督察有部分鋼筋間距及保護層間距不符情形，已要求承包商限期改善完成，後續也將加強督導。

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