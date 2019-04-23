〈中部〉彰化首座 芳苑海上風車拚明年底發電

2019-04-23

〔記者張聰秋／彰化報導〕真的不是夢！總統蔡英文以及前彰化縣長魏明谷主推的海上離岸風力發電計畫，最快在明年年底就會在芳苑外海出現大風機，並展開發電，目前年發電量估達三．六億度以上，約可供九萬家戶一年用電，讓台灣的「綠電」不是夢！

首座營運的風場屬於台電所有，台電海域風電施工處公關組經理謝進發指出，該風場位於芳苑鄉外海約七．二公里處，預計架設廿一座海上風力發電機，這是全國三座示範風場的其中一座，政府去年八月核准施工，目前工程進度在陸纜挖地溝項目，進度依照原定工程計畫執行，預計明年春天進行海上施工，拚明年年底併聯送電。

縣府經濟暨綠能發展處（簡稱「經綠處」）也證實，彰化縣明年將會有首座海上風場運轉，該風場為全縣十二場離岸風場開發計畫中，最早施工、進度跑得最快的風場。縣府經綠處能源推動科長張孟偉指出，彰化縣外海共計十二件風場開發案、總裝置容量四二○萬瓩，八案取得籌設許可證，八案當中有兩案進一步拿到能源局核發施工許可證，這兩案都是經濟部推動示範風場，一案是台電彰化離岸風場，另一案是福海彰化離岸風場，而十二案當中有四案還在等待籌設許可中。

台電施作 估可供9萬家戶一年用電

張孟偉表示，彰化外海離岸風場的開發進度由經濟部執行，目前就台電芳苑風場這一案已動工且依照工程進度進行中，預計明年併聯運轉，屆時將是彰化縣首批離岸示範機組的風場。預估該示範風場明年年底併聯發電，裝置容量一○．九二萬瓩，年發電量估達三．六億度以上，約可供九萬家戶一年用電。

因應風場商轉，台電海域風電施工處投入敦親睦鄰，昨天世界地球日，與當地芳苑、育華、王功國小共推環境教育，號召小朋友掃街、清垃圾做資源回收，學童揮汗付出，讓家園變乾淨變得更美，無形中也凝聚對家園的認同感和向心力，台電也贈送小朋友由彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會製作的「小王子愛心餅乾撲滿」，獎賞小朋友勞力付出。

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