〈中部〉彰化輪胎廠燒16小時 民憂戴奧辛污染

2019-04-23

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣線西鄉線工路的一家廢輪胎回收處理廠，前天下午傳出火災，大火所產生的濃煙，連遠在十多公里外的彰化市也能看見，而火勢整整燃燒十六個小時，直到昨天上午消防隊員才撲滅。由於燃燒時間長且產生大量黑煙，民眾擔心燃燒產生戴奧辛影響健康，彰化縣環保局表示，經戴奧辛監測儀器進行採樣，初判仍在標準值之內。

黑煙嚇人 環局採樣初判未超標

由於這家輪胎處理廠火勢燃燒甚久，唯恐燃燒出的黑煙造成污染，包括線西、伸港及和美地區的居民，有人連夜離開住家，到彰化市等較遠地區親友家暫住，現場觀看的民眾也擔心「會不會產生戴奧辛？」

彰化縣消防局消防員、義消連夜輪番上陣噴水灌救，經過一整夜，不少人都已累壞，所幸挖土機將尚未波及的橡膠顆粒鏟起移置到安全區域，將火勢阻絕開來，終於在昨天上午近八時將火勢撲滅，預估累積燃燒面積逾二百坪，財物損失慘重，不過實際數字還須確實估算，起火原因尚待釐清。

環保局副局長林孟弘表示，根據調閱資料及現場初步勘查，該工廠合法經營處理廢棄輪胎橡膠顆粒與瑕疵輪胎，至於堆置輪胎與橡膠顆粒的數量是否超標，由於現場還在處理，需等候廠區殘火全部熄滅後再進廠釐清。

起火1小時內未通報 業者挨罰

他指出，由於業者未在大火燃燒後一小時內向主管機關通報，因此將依法對業者開罰十萬至二千萬元，此外，前天下午火災發生後，環保局也立即派員到場監測，在戴奧辛部分，監測儀器進行監測採樣後已送實驗室分析確認，不過依現場人員回報，初判戴奧辛未超標，但監測結果出爐若發現戴奧辛數據超標，仍會依法對業者開罰十萬至二千萬元。

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