〈中部〉民進黨下屆立委初選》雲林海線3將 22日起民調決勝負

2019-04-23

〔記者林國賢、詹士弘、鄭旭凱／雲林報導〕雲林海線第一選區民進黨下屆立委提名廿二日起至廿六日民調定輸贏，包括前縣議員蔡秋敏、前麥寮鄉長許忠富及現任縣議員林文彬參選；縣黨部副執行長林鴻文表示，立委提名作業由黨中央負責作業，有三家民調公司參與，結果也由黨中央公佈。

雲林縣有二席區域立委，海線第一選區現任立委蘇治芬公開表態不再尋求連任，許忠富、蔡秋敏及林文彬等三人爭取民進黨提名；第二選區現任立委劉建國將尋求連任，由於僅有劉建國登記初選，幾乎篤定獲得提名。

林鴻文指出，雲林縣昨起到廿六日晚間六點半到十點半進行電話民調，由黨中央統一判讀結果。

為爭取民進黨提名，許忠富去年放棄連任麥寮鄉長後，就由蘇治芬帶領投入立委初選佈局，許忠富財力雄厚加上獲蘇治芬力挺，相當被看好，不過棄選麥寮鄉長讓許忠富政治誠信受質疑。

蔡秋敏原是虎尾地區極被看好可望順利連任縣議員，但去年底九合一選舉前三天爆發賄選疑案，選後獲得平反、已確定不起訴，但落選的事實已無法扭轉，這次投入民進黨立委提名初選相當被看好，但與蔡秋敏同為虎尾區的現任縣議員林文彬隨後宣佈參選，在票源瓜分下，競爭激烈。

國民黨部分，雲林縣黨部主委許宇甄表示，已積極展開立委選戰佈局，會遵循黨中央公布初選機制，公平公正提名，全力爭取勝選。

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