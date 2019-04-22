〈南部〉耆老口述歷史 《雙城舊事》發表

2019-04-22

〔記者劉婉君／台南報導〕中研院台灣史研究所新書《雙城舊事：近代府城與台北城市生活記憶口述歷史》，透過台北三位、台南五位耆老的人生故事，重建近代南北兩大城市的生活圖像，看到城市的變遷。

《雙城舊事》由中研院台史所研究員林玉茹訪問、助理林建廷記錄，歷時近三年的訪談，內容以城市生活的日常為主，記錄當地土生土長的耆老們，在食衣住行、娛樂與節慶等各方面的回憶。

台南五位受訪者中，年紀最長的郭金湖現年已一○二歲，從囝仔工到做針車；九十三歲的陳寶嬌，出生時家中經營銀樓，婚後夫家經營雜貨行；另外還有由書店雇員到開工廠的陳皆竹、台南市第一位女建築師與由印材女工到郊商之媳的王綉媛。台北則有李鍾敏、連日清、連燦等三人。

《雙城舊事》採第一人稱方式，讓讀者更有聽耆老說故事的臨場感，林玉茹說，此書也收錄逐漸失傳的專業技術和語彙，適度使用台語、日語等受訪者實際用詞，保留其所經歷的跨政權多語狀態；並利用各種圖文檔案註解或補充說明，使內容更具參考價值。

林玉茹表示，《雙城舊事》偏重庶民生活史，而從耆老記憶中府城街道的變化，也可以看到府城的變遷。

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