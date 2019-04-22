〈南部〉台南抓烏賊車 30套車牌辨識系統奏效

2019-04-22

〔記者蔡文居／台南報導〕為改善空氣品質，台南市環保局今年在各大路口及工業區啟用三十套科技化的移動式車牌辨識系統，收集特定區域或路段的車輛資訊，作為加強管制烏賊車的依據，截至目前已寄發通知一千七百位車主，改善車輛排煙污染。

已通知1700位車主 要求改善排煙

環保局統計，台南市PM2.5等各種污染物來源，車輛排放約佔全市十六．九四％。由於車輛機動性高且到處移動，難以有效掌握，透過科技化的移動式車牌辨識系統，可用來收集特定區域或路段的車輛資訊，依據污染高低及輕重緩急，擬定最有效的管制策略。

環保局長林淵淙表示，車牌辨識系統啟用三個月以來，已辨識廿九萬輛各式車輛，比以往的人力稽查辨識量增加廿八倍，籲請還在使用烏賊車的車主早日汰換，改用低污染車輛，共同維護台南市的空氣品質。

可找出未檢測及污染排放車輛

環保局空噪科表示，該辨識系統經核對資訊後，可找出未曾有檢測紀錄及污染排放量較大的柴油車、老舊二行程機車族群，再通知車主改善。目前已寄發一千七百件，預計可提升五十％的車輛取得排煙標章，並通知未取得標章車輛，檢修後至排煙檢測站檢測，估計一年可削減一三八．九四噸PM2.5。

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