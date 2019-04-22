〈南部〉多項社福要求 黃偉哲：應嚴守正當性

2019-04-22

〔記者劉婉君、蔡文居、王涵平／台南報導〕市長黃偉哲上任後，面臨多項增加社福聲浪，包括鄰長交通津貼、六十五歲以上老人免健保費、生育津貼等，黃偉哲表示，在財源減少下，若為了一直開出去的社福支票、肉桶政治支票，造成財政紀律破壞、財政破產，將對後代子孫造成無窮無盡的沉重負擔，應嚴守正當性，對於可受公評的公共政策，不排除訴諸民意，以民調方式呈現大多數民眾的意見。

台南市里鄰調整後，從七百五十二里、一萬四千七百卅鄰，調整為六百四十九里、九千六百六十鄰，有議員認為，六都僅南市沒有發放鄰長津貼，要求市府跟進。黃偉哲表示，鄰長為無給職，且南市在依法支付的全民健保費外，也額外提供許多福利，如春節慰勞金、鄰長報、自強活動、意外險等，鄰長津貼發放沒有正當性，如果發放津貼來做個人人情的話，大家都會做人情，但這也會增加台南下一代子孫的財務負擔，應三思而行。

黃偉哲說，鄰長很辛苦，如果要發放津貼，那也有很多義務職，包括義警、義消及志工、巡守隊，若要比照，對市庫負擔大，也失去志工的意義，相信絕大多數的台南市鄰長也都體認到，這是無給職的榮譽職，如果用二千元津貼來衡量，這有點陷鄰長於不義。若以每個月兩千元的津貼計算，一個人一年兩萬四千元，總計一年就要將近兩億三千二百萬元、四年將近九億三千萬元，錢應該用來做其他更有意義的事。

另外，如在生育津貼以及老人免健保部分，黃偉哲也一一細數可能增加的負擔，強調目前台南財政無法支應。

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