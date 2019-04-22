〈南部〉黃偉哲當「省長」 不出國也能賣農產

2019-04-22

〔記者王涵平、劉婉君、洪瑞琴／台南報導〕台南市長黃偉哲從選舉期間就因「節儉」形成不少話題，不過這個作風在他上任後，不但不花錢整修廳舍，座車改小，甚至迄今沒有出國但卻已外銷了不少農產品，政壇人士不禁說，「比韓國瑜還強」。

開源節流雙管齊下 不擴大舉債

黃偉哲說，台南市房屋稅調降，又將面臨台南捷運系統等重大建設財政支出的高峰期，預期南市的財政將會進入一段黑暗期，四年任期內的目標是讓財務健全，開源節流雙管齊下，不擴大舉債，接好前行政院長賴清德、前代理市長李孟諺交給他的棒子。

首長座車換小 由他開始省起

黃偉哲上任市長後，目前搬入新營的市長官邸，他說，官邸維持前市長賴清德任內的樣子，上任後只花了四十萬元重新整理一下白蟻蛀咬的樑柱、粉刷，至於他的座車因為租約到期，他也已經要求改換西西數較小的車輛，省油錢也省保養，他說，房屋稅收入減少，市府由他開始省起。

外銷農特產品 利用縣市結盟

而相較於相鄰的高雄市長韓國瑜上任後頻頻出國，黃偉哲戲稱，我上任後都不敢出國，也是該省就省，他說，起碼今年上半年不會出國，如果出國，也是必要性的才會安排，雖然沒有出國，但台南一樣能外銷農特產品，他強調，以現在大家都在談的農產外銷來說，從屏東、高雄到台南，甚至嘉義，都有芒果、鳳梨、毛豆等農產，如果能透過城市結盟，就能利用各縣市打開的通路，讓農產有更寬廣的市場，以農民的立場為主要考量，農產可以更順利賣出去，農民收入也能增加。

工業形成產業聚落 避免被各個擊破

除了農產之外，他認為工業也可透過城市結盟的方式，例如傳產的螺絲、交通器材等，形成產業聚落，也能避免外國對我國廠商各個擊破，同時也可在中央協助下，符合ＷＴＯ有關傾銷的規範。

花錢又沒效果的活動 將列節流項目

黃偉哲說，南市二○一八年度歲入歲出預算均為八四八億餘元，厲行開源節流結果，歲入歲出決算賸餘款五十二億餘元，未來開源是一個重要項目，如何避免有炒作地皮之嫌，又能增加市庫財源，這是一個方向，另外也會檢討，舉凡花錢但又沒有效果的措施及活動，可能都會列入節流的項目。

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