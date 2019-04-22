〈南部〉大社工業區降編 環團緊盯空汙

2019-04-22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市都委會已決議將大社工業區降編為乙種工業區，但民代、學者及環團仍緊盯當地空汙問題，連開兩場公聽會。

高雄市都委會三月底審議通過，將大社工業區從高汙染、重化工業使用的特種工業區，變更為低汙染、民生工業使用的乙種工業區，但仍須依法再提報內政部審議通過。

民代、學者及環團關心當地空汙問題，近日連續召開兩場公聽會，包括「北高雄空汙診斷」公聽會、「高雄石化社區治理」公聽會，議員吳益政、林于凱強調，位於北高雄的仁武、大社石化業十分密集，這些高風險工廠附近社區居民的健康問題，值得重視。

「大社環境守護聯盟」代表陳凱婷說，希望政府盡快完成大社工業區工廠遷廠及降編的承諾，還給居民一個安心生活的環境。

居住在大社工業區附近二十年的高雄海科大教授沈建全表示，整體排放量有下降，但常有夜間偷排情形發生，建議對廠商偷排的行為，應訂定單行法重罰。他也提到，大社工業區降編為乙種工業區，人力的需求反而是目前十倍，對環境與就業都是正向發展。

地球公民基金會副執行長王敏玲說，希望經濟部輔導仁大工業區工廠，轉型成低汙染工業；環保局也應派員進駐仁大工業區強化稽查。

中山大學助理教授邱花妹強調，大社工業區已存在約半世紀，呼籲市府增加空氣品質監測點及設備，也希望所有調查數據都能公開透明，議會也應推動空氣汙染自治條例的修訂。

政大公共行政學系教授杜文苓呼籲，未來空汙改善議題，應納入更多公民參與計畫，更期待公民參與納入地方議會的法案。

對於各界意見，高雄市環保局將研議辦理，同時將加強稽查，如有查獲汙染空氣行為，會依法告發。

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