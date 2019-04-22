〈南部〉早稻田來高雄設高中？ 市府稱：還在談

2019-04-22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今年二月前往星馬參訪時，曾表示日本早稻田大學有意到高雄設立高中分校。但該校人士爆料，指早稻田根本沒有到高雄設高中的打算，且此事還驚動日本文部科學省；高市府昨晚則澄清說，這是網路流傳訊息。

市府：有校友提在台設分校 韓決定爭取

高雄市新聞局昨晚澄清說，部分媒體依據網路訊息報導，指未有與早稻田合作事宜，甚至日本文部科學省還發文否認，新聞局鄭重澄清，早稻田大學與高雄市合作一事，是有校友向韓國瑜市長表示，早稻田有意在台設分校。

新聞局強調，韓國瑜因此決定極力爭取，讓高雄教育資源更國際化，特別委託也是早稻田校友的市議員陳美雅代為連繫，直接與早稻田海外部洽談合作模式，後續仍在議定可能型態，並邀請韓國瑜赴日演講，絕非如網路訊息所指並未聯絡憑空想像。

韓國瑜今年二月星馬行，參訪早稻田澀谷高中新加坡分校時，曾說日本早稻田大學有意到高雄設立高中分校，他歡迎該校來高雄設校。

韓國瑜當時表示，日本是全球第三大經濟體，對日文人才培養及多語學習有深遠影響，如果能儘快促成早稻田到高雄設高中分校，他計畫於五或六月前往東京拜訪邀約，市府也會協助設校。

該校人士爆料否認 拜託市府不要再提此事

不過，前天有該校人士透過網路爆料，打臉韓國瑜，指早稻田大學根本沒有要到高雄設高中的打算，因為早稻田並不能隨便到海外辦學，而且此事還驚動日本文部科學省，日方甚至發文請日本台灣交流協會台灣辦公室，拜託高市府不要再提此事。

很多網友不意外，認為這就是韓國瑜，「很多事情未經查證、或還沒有確定，卻喜歡先亂放話」。

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