〈南部〉高雄／假日紅燈百秒 民怨車流不多卻塞車

2019-04-22

〔記者洪臣宏、黃建華／高雄報導〕一名郭姓職業司機爆料，高雄市左營區重愛路和自由四路以及重愛路和文自路口，每逢例假日時，車流不多的重愛路紅燈竟調高到一百秒，導致後方道路交通號誌不連貫，不僅容易塞車且浪費用路人時間，他將影片po上網引起迴響，有網友說為了這紅燈，「等到懷疑人生」。

重愛路和自由四路、文自路口設計被批

郭姓司機指出，東西向的重愛路和南北向的自由四路口、文自路口，例假日上午八時到晚上九時，重愛路紅燈為一百秒，也就是自由四路和文自路綠燈各有一百秒，導致與後方博愛四路、華夏路口號誌不連貫，因而重愛路和自由四路、文自路口假日都會塞車。

郭說，經長期觀察，上述路口平日號誌只有六十秒，只有假日才會調高，自由四路車流量並不多，文自路更是沒什麼車，卻要行駛重愛路的車輛，在自由四路、文自路路口等上一百秒的紅燈，不僅浪費用路人時間，更是造成塞車主因。

1月向市府反映 至今秒數仍未調整

為此他今年一月底撥打高雄市民專線1999反映，二月底時又撥打高雄市交通局號誌燈管理處詢問，獲得會派人到重愛路觀察及調整秒數回應，但過了二個月，假日秒數依然沒有調整。

郭姓司機本月十四日夜間八時許，還自己拿著相機錄下車輛停等情況，po上網後引起熱議。有人說這樣的設計根本是「腦殘」，希望相關單位說明原因或調整號誌時間。

記者實地觀察，上述路口假日車流確實不多，卻為了停等紅燈大排長龍，附近店家說，長期以來都是如此，也不知道原因。

市府：2月已會勘並調整 會再檢討

交通局指出，今年二月間已實地會勘並做調整，基本上，東西向的重愛路沿線相關路段，遭遇到南北向幹道，如博愛、自由、華夏路口的紅燈停等時間，交通局原本都是設定為一百八十秒。

至於重愛路沿線其他非主幹道路口以及東西向紅燈停等時間，已調整為二分之一，主要是基於交通安全的考量，對於民眾還是反映紅燈秒數太長造成不便，交通局會再檢討是否有更周延的方式。

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