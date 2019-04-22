〈南部〉健康麵包 陳瑜琳不加蛋、糖、奶油

2019-04-22

〔記者邱芷柔／屏東報導〕潮州鎮泗林里民陳瑜琳，為了讓孩子吃到不會過敏的麵包，研發無糖、無蛋、無奶油的健康麵包，使用老麵、苦茶油加入在地小農生產的食材，呈現食物原味，吸引不少忠實顧客，每個月還把健康麵包送到泗林國小，免費與全校師生分享。

陳瑜琳說，市售麵包有許多添加物，有了小孩後，她更加重視健康飲食，三年前著手研發無糖、無蛋、無奶油的麵包，沒想到一開始做出來的麵包又硬、又沒味道，家人不捧場連自己都覺得很灰心，深入研究後，改用老麵、苦茶油並在麵團裡加入蒸熟的地瓜、南瓜，才讓麵包變得更加Q彈。

現在陳瑜琳與在地小農合作，將當季的食材融入麵包當中，每個月也為住家旁的泗林國小提供一次免費麵包，讓孩子們可以吃到最原味的食物。

陳瑜琳希望她的健康麵包能與更多人分享，因此開放自家廚房廣邀社區媽媽們一起來參與，分享各自的廚藝、烘焙等專長，讓生活更健康。

陳瑜琳說，做麵包的過程讓她有很多心得，她也希望與更多人分享，因此開放自家廚房廣邀社區媽媽們一起來，分享各自的廚藝、烘焙、手工等專長，她們也計畫在社區裡小量販售媽媽的味道，賺零用錢，也讓大家賺健康。

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