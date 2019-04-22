〈南部〉搶救屏東勝利星村人潮 藝術家策展

2019-04-22

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣燈會三月初結束後，燈區之一的「勝利星村」遊客人潮銳減；縣府文化處表示，接下來會有一系列活動登場，重拾人氣，尤其台灣設計展的眷村展區，將邀請屏東出身的知名藝術家江孟芝、方序中策展。

位屏東市青島街、中山路、勝利路一帶的日遺眷舍群，去年正式命名為「勝利星村創意生活園區」，是今年台灣燈會的燈區之一，一月下旬點燈後，吸引大批遊客湧入，每逢週末的舞台表演，更有一晚湧上萬人潮的紀錄，三月三日燈會結束後，燈熄人去，眷村遊客明顯減少，進駐業者嘆「有時連週末的街道也靜悄悄！」

屏縣文化處長吳明榮表示，接下來會在眷村陸續舉辦活動，例如五月母親節的旗袍走秀、六月的文資活動、七月新店家進駐等，十月五日至二十日由屏東主辦的二○一九台灣設計展，將安排在三個場域呈現，包括菸葉廠、紙漿廠、眷村，眷村的策展將邀請優秀屏東子弟設計師操刀，包括在美國紐約發光發熱的江孟芝、設計台灣燈會主視覺的方序中等人；一連串精彩藝術火花與創生行動，都會在眷村呈現。

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