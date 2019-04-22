〈南部〉退休師創圖解法 建構國語文法

2019-04-22

〔記者李立法／屏東報導〕退休國文教師吳明澧自創「圖解法」教學，花兩年時間著書，並成立一人出版社，窮畢生心力及積蓄，印製一千本著作分享理念，盼為台灣國語文學建構文法基礎，他將著作及建言寄給行政院長蘇貞昌，呼籲政府除英語外，也要重視國語文法教學，提升下一代寫作能力，培養文學內涵。

吳明澧是屏東市中正國中退休國文教師，他認為一般人只知道學英語要學文法，卻忽略了學國語也要學文法，文法是突破寫作瓶頸的利器，也是文學內涵養成的基礎，華語結構屬孤立語系，以條理分明的文字順序，顯示其文法的關係，是世界上最適合「圖解」的語系。

透過圖解學習國語文法

吳明澧說，他自創的「圖解法」教學，淺顯易懂，不必死背，因各種「詞類」在圖上都有固定的位置，透過圖解學習國語文法，能永遠記在腦海裡，前行政院長賴清德宣布推動台灣成為雙語國家，英語早有一套完整的文法體系，但國語完全沒有。

盼提升下一代寫作能力

吳明澧說，現代人習慣在電腦上打字，年輕世代更是離不開3C產品，提筆寫字的機會少之又少，如果再不重視國語文法教學，以後寫作就會出問題，對台灣文學的發展是個隱憂。

吳明澧為喚起政府對台灣國語文法教學的重視，花了兩年時間將自創的「圖解法」，編寫成厚達三百多頁的「文法圖解寶典」，他還成立一人出版社，印刷了一千本，除回贈母校中正國中示範教學，並利用退休的時間，四處結緣，分享他的理念。

吳明澧說，一百年前胡適發起的白話文運動掀起文學革命，希望台灣也能發起國語文法運動，他已將著作及理念寄給屏東出身的行政院長蘇貞昌及教育部長潘文忠，不論能否獲得政府的採納，他都會持續為台灣國語文學長遠發展盡一分心力。

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