〈台北都會〉北市大甲媽祖光影展 28日辦擲筊賽

2019-04-22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台中大甲媽祖遶境首度北巡駐駕，至四月卅日，在南港的玉成新創中心推出「大甲媽祖北巡駐駕（大甲媽祖光影展）系列活動」，結合多媒體互動科技裝置，讓民眾體驗身歷其境的進香遶境氛圍。現場開放「稜轎腳」求平安，打卡就送壓轎金，廿八日將舉辦擲筊大賽，有機會獲得獎金八萬八千八百八十八元。

農曆三月廿三日（國曆四月廿七日）為媽祖誕辰，台北市長柯文哲昨獲邀擔任主祭官，提前為媽祖祝壽，並在現場發送平安蛋和壓轎金給民眾。他致詞表示，在傳統的信仰中，加入現代化的藝術及傳統元素，會更活潑也會走得更長遠。會後受訪被問到參拜時向媽祖說了什麼，柯僅笑笑說，「就是很單純的參拜。」

主辦單位表示，會場規劃有「稜轎腳」活動，並在媽祖指示下，週一至週五下午二時到三時、晚上八時到九時，開放寵物「稜轎腳」。

除了打卡送壓轎金，至會場拜拜的民眾只要擲筊三個聖杯，就可獲得媽祖發財金。廿八日還將舉辦「八路財神擲筊大賽」，憑現場購買福袋發票收據就可登記參加，有機會獲得獎金八萬八千八百八十八元。

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