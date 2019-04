2019-04-22

〔記者蔡思培/台北報導〕台北市樂儀旗舞觀摩表演活動昨在台北和平籃球館展開,今年樂儀旗舞嘉年華以「韶樂旗海山川耀、萬武威儀四海平」為主題,強調跨校性、教育性及傳承性,包括北一女、建國中學、景美女中等十三所高中職及國中參與,學生在青春氛圍中,展現自信和活力。

昨天首先登場的是南港高工,儀隊配合表演曲目,帶來整齊劃一的操槍演出,隊形隨著音樂進行變化。士林高商樂儀隊則在演出中融入操槍、旗幟與樂隊,以亮麗的樂章,融合儀隊的槍法隊形、旗隊的曼妙舞姿,呈現出奔放與熱情。

身著綠黃白顏色制服的北一女儀隊,一出場即可聽到現場學妹熱烈的加油聲,儀隊除演出令人驚豔的操槍技巧、隊形轉換,還透過舞蹈、旗幟的擺動,引來觀眾喝采。

建國中學樂旗隊服裝走紳士風,隊員穿著正式黑色背心與黑色西裝褲,並戴上黑色禮帽;樂旗隊更一次帶來流行風格、歐洲電影風味、美國南方靈魂樂等不同樂曲。

今年活動跨縣市邀來新北莊敬高職儀隊演出,莊敬高職是昨天活動中極少數同時擁有男、女生儀隊的學校,男女採相同的禮槍及標準,配樂還特別選用交響樂與流行樂。

以鮮黃色制服登場的景美女中儀隊壓軸演出,以精湛的表演,重新詮釋英國樂團披頭四的經典歌曲「I Want to Hold Your Hand」。景美女中儀隊從出場、表演到收尾,觀眾喝采不斷,台下學姊也加油打氣,大喊「學妹不要怕」。

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共9萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/