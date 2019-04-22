〈台北都會〉嘉禾新村、台北工場文資審議 北市府代表未迴避又惹議

2019-04-22

〔記者楊心慧／台北報導〕政治大學為擴建教學大樓，原計畫拆除教職員宿舍「化南新村」，但去年台北市文資審議委員會將其登錄為「聚落建築群」，擴建計畫生變；政大不服結果，以文資會未進行表決、台北市政府官員未迴避等理由，向台北市法務局訴願審議委員會提起行政訴願，市府罕見地通過訴願打臉自己，但上週一文資會討論與市府有關的文資案，市府代表仍未迴避，讓台北市議員不滿批評，根本是用不同標準審視文資案！

化南新村訴願案 市府才通過打臉自己

化南新村案去年一月送進文資會審議，獲得委員一致共識保留，並登錄為「聚落建築群」，政大當時雖稱尊重通過決議，後來卻提起行政訴願，理由為文資審議不能採共識決，應採投票方式，加上該案有部分範圍道路、公園屬市府資產，有兩名府方代表在場卻沒退席，違反程序。

議員︰市府應說明府內委員迴避標準

北市議員徐弘庭本月十二日在議會民政部門質詢時也質疑，過去文資會都有府內委員，不少案子也與北市府有關，市府應說明府內委員要迴避到什麼程度，否則未來還會再發生爭議。

但上週一文資會審議聯勤陽明山招待所、虹廬、台北工場、清代機器局遺構等七案，雖每件案子都有進行投票表決，但嘉禾新村修復再利用計畫審議案、台北工場皆為與北市府業務有關案例，投票時市府官員仍未迴避，未來恐再發生與政大化南新村案一樣的問題。

議員批文資審議玩假的 有不同標準

北市議員簡舒培表示，北市府在化南新村案通過政大提起的訴願，等於打臉自己的文資會有行政瑕疵，但再審台北工場等案又未迴避，讓人覺得根本是玩假的，實際上是對化南新村故意放水，用不同標準審視文資案，並不是真的想保護文資，就算打臉自己也無所謂。

關心嘉禾新村的好勁稻工作室成員郁良溎表示，嘉禾新村有部分屬市有地，加上北市府正在進行中正區都市計畫通盤檢討，涉及嘉禾新村公園保留地解編變更住宅區開發，以化南新村的標準來看，只要涉及市府的案子，府內委員都該迴避！

文化局︰現場無捷運局文資委員投票

文化局回應，文化局依文化部釋義的規定，認為兩案皆為捷運局的案子，而現場沒有捷運局文資委員投票。

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