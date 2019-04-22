〈台北都會〉《新北》特教生挑戰日 「盡力做就對了」

2019-04-22

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市教育局昨天在新北高工舉辦特殊教育學生挑戰日活動，代表運動員宣誓的是腦性麻痺生董芷妤，她坐在電動輪椅上，一字一句訴說內心對生命的信念，雖然身體受限熱情卻不退卻，今年更計畫挑戰馬拉松，「我告訴自己說，做不好也沒關係，六十分、四十分也好，盡力做就對了。」

特殊教育學生挑戰日共有六十四所學校、近二千五百位師生參與，活動依學生能力分為「勇士組」、「鬥士組」與「騎兵組」，展現「手腦協調」訓練成果。

腦麻生董芷妤 計畫挑戰馬拉松

今年十八歲的板橋高中學生董芷妤樂觀開朗，儘管手腳行動不方便，卻不減學習的熱忱，她說，自己寫字手會抖，所以請人幫忙壓著紙，就可以一筆一畫書寫，「我告訴自己說，做不好也沒關係，六十分、四十分也好，盡力做就對了。」

她以自身的經驗說，身障生平常出來走動就不容易，挑戰日的活動給大家一個完善環境能夠出門動一動，今年的運動計畫要挑戰馬拉松，「未來也要像這樣幫助別人。」

新北市教育局特殊教育科長張琬婷表示，新北市的高中職及國中小學校如果有需要助理員都能夠向市府提出申請，並依照學生的需求提供協助，讓身障學生也能有完善的環境就學成長。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/