〈台北都會〉《新北唯一》原住民公園 挨批有外表沒內涵

2019-04-22

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市樹林區的鹿角溪原住民主題公園，假日有許多家長帶小朋友來遊玩，是新北市唯一的原住民主題公園，不過，新北市議員忠仁．達祿斯批評，這座原住民主題公園缺乏原民元素，只有牆垣和鋪面有原住民圖騰，沒有解說導覽介紹原住民文化，原住民主題公園空有外表沒有內涵。

樹林區的原住民人數大約六千多位，多屬阿美族，也是新北市原住民人口數最多的行政區，因此在大漢溪左岸打造鹿角溪原住民主題公園，二○○九年完工。

鋪磚、牆垣有圖騰 卻沒相關簡介

但是忠仁．達祿斯指出，腹地廣大的「原住民」公園，卻僅有在入口處看見大片鋪磚和牆垣有原住民圖騰，卻沒有任何原民的相關簡介，希望市府能夠設置導覽解說設施，未來願意替地方爭取。

他也建議，河灘地外的樹林區慈恩段有片約三甲的土地，能夠打造成族人喜愛的市集產銷中心或聚會場所，同時，公園內規劃射箭場，讓原民傳統技藝傳承的運動場。

新北市高灘地工程管理處營運企劃科科長宋明勳說，因 「水利法」嚴格管制，在河灘地設置五十公分以上的附著物必須申請，但是目前水利署進行河川疏濬計畫，基本上不可能興建場館或大型建物。

礙於法令 市府︰可用磁磚貼附地面

至於原住民的簡介，礙於法令架設立牌比較困難，可以利用磁磚貼附地面方式呈現，另外，射箭場已經有初步共識，即將發包和施工。

針對慈恩段的土地使用，地政局表示，土地目前為學校用地，所有權為國有財產署，如果要作為場館等使用，必須辦理都市計畫變更，再向國產署申請撥用。

新北市原住民族行政局說，地板磁磚的圖案是運用新北市市徽和色彩作為主體架構，融入原住民幸運物百步蛇設計造型，至於簡介部分，會提供資料，並配合高灘處規範處理。

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