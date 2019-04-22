〈北部〉宜縣民進黨立委初選 今起民調

2019-04-22

〔記者張議晨／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣立委初選民調作業，預計今天到廿六日期間辦理，由現任立委陳歐珀、前副縣長黃適超、民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財形成「三腳督」，面對激烈選情，三人齊聲高喊選後團結，民進黨不能再分裂。

三強喊選後團結 支持出線者

陳歐珀、黃適超、黃建財參加黨內初選，各自在街頭設立看板，競爭激烈，因協調不成，必須透過全民調決勝負，預計今天起五天內挑選一天辦理民調，作業時間晚間六點半至十點半。

民調啟動前，各自走訪基層，陳歐珀打出政績牌，舉辦地方建設會勘，緊盯工程進度，黃適超以鄰里座談會、徒步掃街與基層「博感情」，擁台大醫科、法律系學歷的黃建財，祭出老人年金加碼五千元政見。

陳歐珀說，他跳出來選立委，抱著「承擔」的心，兩屆立委任內，為宜蘭爭取不少建設經費，對立委工作駕輕就熟；黃適超說，當過多屆縣議員、副縣長，從政經歷完整，對初選有信心；黃建財表示，自己沒有派系包袱，若能出線可凝聚黨內各派系向心力。

針對初選結果，三人昨天受訪時齊聲高喊團結，一致支持出線的人選。

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